Представлен мощный неттоп Lenovo ThinkStation P360 Tiny

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P360 Tiny, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Новинка характеризуется размерами 183:178:38 мм, чипами Intel Alder Lake вплоть до 16-ядерного Core i9 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, слотами для двух твердотельных накопителей M.2 PCIe 4.0 NVMe до 4 ТБ в сумме, дискретным графическим адаптером NVIDIA T1000, поддержкой Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц), сетевым контроллером Gigabit Ethernet, разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A (четыре штуки) и USB 3.2 Gen 1 Type-A (две штуки), а также интерфейсами DisplayPort и HDMI. Неттоп появится в продаже в апреле по цене от 1150 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkStation P360 Tiny
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