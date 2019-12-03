Представлен монитор AOC Agon AG493UCX с частотой обновления 120 Гц

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon AG493UCX, который может похвастаться частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется 49-дюймовой вогнутой VA-панелью с разрешением 5120:1440 пикселей, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавности игрового процесса, временем отклика 1 мс, яркостью до 550 кд/м2, контрастностью 3000:1, 121,6% охватом цветового пространства RGB и 90% охватом цветового пространства Adobe RGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя DisplayPorts 1.4, концентратором USB 3.2, симметричным портом USB-C и 5-ваттными стереофоническими динамиками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.