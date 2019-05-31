Представлен монитор ASUS Aorus KD25F со временем отклика 0,5 мс

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus KD25F, который ориентирован для фанатов шутеров от первого лица. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, подсветкой WLED, 100% охватом цветового пространства sRGB, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углом обзора по горизонтали 170°, по вертикали – 160°, временем отклика пикселя 0,5 мс, поддержкой частоты обновления 240 Гц, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2, двумя портами USB 3.0 и разъемом для наушников. Размеры монитора равны 558:485-548:236 мм, масса – 6,8 кг.