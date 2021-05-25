Представлен монитор ASUS C1241QSB

Компания ASUS представила монитор C1241QSB, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 75 Гц, поддержкой адаптивной синхронизации, технологиями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, сертификацией TÜV Rheinland, стереофоническими динамиками суммарной мощностью 4 Вт, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, разъемами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, 3,5-мм разъемом для наушников и концентратором USB. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS C1241QSB
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