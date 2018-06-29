Представлен монитор ASUS PB247Q со 100 % охватом цветового пространства sRGB

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью PB247Q, который ориентирован на профессиональных пользователей. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Главной особенностью монитора является 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Также отметим возможность использовать панель в многомониторных конфигурациях, гибко регулируемую подставку, технологии Ultra-Low Blue Light и Flicker-free для комфорта глаз, интерфейсы HDMI v1.4 (×2), Mini DisplayPort 1.2 и DisplayPort, концентратор USB 3.0, стереофонические динамики на 1,5 Вт и 3,5-мм аудиоразъём.