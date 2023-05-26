Представлен монитор ASUS ProArt Display PA278CGV

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA278CGV, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется сертификацией Calman, точностью цветопередачи Delta E < 2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла вращения, интерфейсами USB Type C, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя портами USB 3.2 Gen 1, возможностью передачи энергии мощностью 90 Вт, двумя 2-Вт динамиками и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

ASUS представила уникальный игровой монитор ROG Swift PG27AQ…
Новый геймерский монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM имеет диагональ 27 дюймов и используетOLED-дисплей с мак…
55-дюймовый монитор Samsung Odyssey Ark подешевел на $1500…
Американское отделение Samsung снизило цену на флагманский геймерский монитор Odyssey Ark, диагональ кото…
Представлен 165-Гц монитор Redmi Gaming Display G27Q…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi Gaming Display G27Q, которая обойде…
Представлен необычный портативный монитор с двумя дисплеями…
Компания UPerfect официально выпустила в продажу новый портативный монитор, который использует два 15,6-д…
Представлен портативный монитор ViewSonic VX1622-4K…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ViewSonic VX1622-4K, которая получ…
Представлен монитор ASUS ProArt Display PA278CGV…
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA278CGV, которая п…
AUO представила монитор, поглощающий свет…
Малоизвестная (пока что) компания AUO официально представила свои новые игровые дисплеи на выставке Taiwa…
Представлен 57-дюймовый изогнутый монитор с разрешением DUHD…
Компания TCL в рамках выставки AWE 2023 показала первый на рынке 57,1-дюймовый изогнутый монитор с разреш…
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor