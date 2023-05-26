Представлен монитор ASUS ProArt Display PA278CGV

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA278CGV, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется сертификацией Calman, точностью цветопередачи Delta E < 2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла вращения, интерфейсами USB Type C, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя портами USB 3.2 Gen 1, возможностью передачи энергии мощностью 90 Вт, двумя 2-Вт динамиками и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.