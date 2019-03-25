Представлен монитор ASUS ROG Swift PG278QE с частотой обновления 165 Гц

Компания ASUS представила 27-дюймовый монитор ROG Swift PG278QE, который предназначен для геймеров. Новинка характеризуется разрешением WQHD (2560:1440 пикселей), частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, углами обзора 170° и 160°, которые выдают TN-панель, фирменными технологиями снижения доли синего света и регулировки яркости без мерцания, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, двумя портами USB 3.0 и разъемом для наушников. Цена монитора и дата начала продаж пока не называются.