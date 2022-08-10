Представлен монитор ASUS VA246HE

Компания ASUS представила монитор VA246HE, который получил 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Очевидно, что новинка рассчитана на использование в офисе. Монитор также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастность 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика GtG в 5 мс, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, разъемами HDMI 1.4 и D-Sub, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 28 градусов и креплением VESA для установки на стену.