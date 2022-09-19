Представлен монитор ASUS VZ247HEG1R Eye Care

Компания ASUS представила монитор Eye Care VZ247HEG1R, который получил 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, возможностью отображения 16,7 млн цветовых оттенков, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, технологиями Adaptive-Sync/FreeSync для более плавной картинки, геймерскими средствами ASUS GamePlus, узкими рамками, интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub, а также подставкой с регулировкой угла наклона. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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