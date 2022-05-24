Представлен монитор Acer KB272Abmiix

Компания Acer представила монитор KB272Abmiix, который получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 1 мс, 72% охватом цветовой палитры NTSC, аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним D-Sub, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, а также технологиями Flicker-less и BlueLight Shield для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.