Представлен монитор Acer VG271Pbmiipx со временем отклика 1 мс

Компания Acer представила игровой монитор VG271Pbmiipx, который может похвастаться временем отклика в 1 мс. Новинка также характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB и поддержкой DisplayHDR 400, поддержкой AMD FreeSync, частотой обновления 144 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1 и углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов. Также отметим стереофонические динамики мощностью по 2 Вт, два интерфейса HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, а также регулируемую подставку. Размеры монитора равны 614:240:475 мм, а масса – 5,56 килограммам. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.