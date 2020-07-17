Представлен монитор Acer XR383CKP с частотой обновления 160 Гц

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XR383CKP, которая получила 37,5-дюймовую Nano IPS-панель. Новинка характеризуется вогнутой формой рассчитана с радиусом кривизны 2300R, разрешением 3840:1600 пикселей, соотношением сторон 24:10, спецификацией VESA Display HDR 600; пиковой яркостью до 600 кд/м2, контрастностью 1000:1, минимальным временем отклика 0,3 мс, частотой обновления 160 Гц с возможностью оверклокинга и 144 Гц в стандартном режиме, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, симметричным разъёмом USB Type-C для подключения ноутбука, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, двумя портами USB 3.0, стереофоническими динамиками мощностью по 7 Вт и гибко регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Acer XR383CKP
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