Представлен монитор Asus ROG Strix XG32VQR с кадровой частотой 144 Гц

Компания Asus пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG32VQR, который основан на вогнутой 31,5-дюймовой VA-панели. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, максимальной частотой обновления 144 Гц, поддержкой стандарта DisplayHDR 400, технологии адаптивной синхронизации и широкого динамического диапазона FreeSync 2 HDR, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 450 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем реакции пикселя 4 с, углами обзора 178°, интерфейсами HDMI, DisplayPort и mini-DisplayPort 1.2, трехпортовым концентратором USB 3.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.