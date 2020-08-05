Представлен монитор BenQ GW2780T

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью GW2780T, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). По словам производителя, монитор отлично подойдет для работы в офисе и учёбы. Новинка характеризуется 72% охватом цветовой палитры NTSC, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 20 000 000:1, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, датчиком освещённости, системой Brightness Intelligence Technology, технологиями Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о пользователях, интерфейсами D-sub, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, стереофоническими динамиками по 2 Вт, 3,5-мм аудиоразъёмом и подставкой, меняющей ориентацию панели с альбомной на портретную.