Представлен монитор Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB)

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью UltraSharp 32 6K (U3224KB), которая получила 31.5-дюймовую IPS Black-матрицу производства LG с разрешением 6144:3456 пикселей. Новинка характеризуется 100% охватом цветовой палитры sRGB и 99% DCI-P3, сертификатом VESA DisplayHDR 600, веб-камерой с возможностью транслировать видео 4К 30 к/с, 14-Вт стереодинамиками, двумя микрофонами, двумя портами USB-C, одним USB-A, а также по одному интерфейсу HDMI 2.1 и USB-C (Thunderbolt 4) с подачей до 140 Вт энергии, а также KVM-переключателем. Монитор станет доступен для покупки во второй половине этого года, но цена пока не раскрывается.

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