Представлен монитор HP Z32k G3 4K USB-C Display

Компания HP представила монитор Z32k G3 4K USB-C Display, который получил 31,5-дюймовую IPS Black-панель (более глубокий черный) с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется контрастностью 2000:1, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, яркостью 400 кд/м2, кадровой частотой 60 Гц, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя разъемами HDMI, коннектором DisplayPort, KVM-переключателем для работы с одной клавиатурой и мышью на двух разных ПК, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и поворота, высоты до 15 см и перевода в портретный режим. Старт продаж монитора запланирован на ноябрь этого года. Цена пока не раскрывается.

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