Представлен монитор LG UltraFine 32UQ850V-W

Компания LG пополнила ассортимент профессиональных мониторов UltraFine моделями 32UQ850V-W и 27UQ850V-W, которые основаны на 32- и 27-дюймовых панелях IPS Black с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинки также характеризуются контрастностью 2000:1, пиковой яркостью 400 кд/м2, кадровой частотой 60 Гц, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика в 5 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync, сертификацией DisplayHDR 400, а также подставками с регулировками высоты, а также углов поворота и наклона.

Старшая модель получила порты DisplayPort 1.4 и USB Type-C, два интерфейса HDMI, два нисходящих разъема USB 3.0 и один восходящий USB 2.0, а также 3,5-мм аудиогнездо. LG 27UQ850V-W оснастили одним DisplayPort 1.4, двумя HDMI и одним USB Type-C с функцией подачи питания мощностью 90 Вт, портом USB 3.0 и двумя 5-Вт динамиками. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.