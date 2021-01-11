Представлен монитор LG UltraFine OLED Pro Display

Компания LG показала на выставке CES 2021 новый монитор LG UltraFine OLED Pro Display (32EP950), который основан на 31,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек. Новинка характеризуется 99% охватом цветовых палитр Adobe RGB и DCI-P3, максимальной контрастностью 1 000 000:1, трансформируемой подставкой, интерфейсами USB-C с поддержкой PD (до 90 Вт), двумя DiaplsyPort, одним HDMI и тремя USB. Остальные характеристики монитора будут объявлены позже, но уже сейчас очевидно, что он предназначен для профессионального использования в области графики, фотографии, видеомонтажа и пр.