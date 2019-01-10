Представлен монитор Lenovo Legion Y27gq с частотой обновления 240 Гц

Компания Lenovo показала на выставке Consumer Electronics Show 2019 новый игровой монитор Legion Y27gq. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением QHD (2560:1440 пикселей), поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, частотой обновления до 240 Гц, временем отклика 0,5 мс в режиме OD, динамиком Harman Kardon, откидным держателем для гарнитуры, разъёмами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и тремя портами USB 3.0. Также отметим узкие рамки, гибко регулируемую подставку и возможность использовать монитор в альбомной и портретной ориентациях. Цена и дата начала продаж Legion Y27gq будут объявлены позже.