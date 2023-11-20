Представлен монитор Lenovo ThinkVision P27pz

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделями ThinkVision P27pz и ThinkVision P32pz, которые получили IPS-панели с диагональю 27 и 32 дюйма соответственно. Новинки характеризуются подсветкой Mini LED с 1152 зонами, разрешением 4K, сертификацией VESA HDR1000, пиковой яркостью 1200 нит, 99% охватом цветовой палитры AdobeRGB, 99% DCI-P3 и 100% DCI-P3, разъемами USB4 с поддержкой передачи питания мощностью 140 Вт (PD 3.1) и скоростью передачи 40 Гбит/с, интерфейсами HDMI 2.1, DP1.4, Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, подставкой с возможностью поворота, подъема и наклона, креплением VESA, а также датчиком освещенности для автоматической настройки яркости. Мониторы уже доступны для покупки в Китае по цене в 905 и 975 долларов соответственно.

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