Представлен монитор Lilliput Q28 28″ 12G-SDI

Компания Lilliput пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Lilliput Q28 28″ 12G-SDI, которая получила панель с разрешением 3840:2160 и яркостью 300 нит. Новинка также характеризуется четырьмя входами 12G-SDI, одним интерфейсом HDMI с петлевыми выходами, порт 12G-SFP для опционального оптоволоконного подключения, поддержкой подключения RS-422, LAN и GPI, поддержкой приложений дистанционного управления, двумя динамиками, 3.5-мм гнездом для наушников, индикатором для студийного вещания, поддержкой видеопрофилей Sony Slog2 и SLog3, Canon Log, ARRI Log, Nikon N-Log и JVC J-Log, возможностью работы от батарейной пластины V-mount или AB Gold mount. Монитор уже доступен для предзаказа по цене в 2200 долларов.