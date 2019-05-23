Представлен монитор MSI Optix MAG271R с частотой обновления 165 Гц

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MAG271R, которая получила 27-дюймовую панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 точек, 92-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 118-процентным охватом цветового пространства sRGB, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1 и яркостью 300 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light, фирменной подсветкой Mystic Light, регулируемой подставкой, интерфейсами DisplayPort 1.2, двумя коннекторами HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 и 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.