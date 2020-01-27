Представлен монитор MSI Optix MAG322CR с частотой обновления 180 Гц

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG322CR, которая предназначена для профессиональных геймеров. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой вогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R, разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией AMD FreeSync для плавности игрового процесса, частотой обновления в 180 Гц, временем отклика в 1 мс, 96% охватом цветового пространства DCI-P3 и 125% охват sRGB, яркостью 300 кд/м2, типовой контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, подсветкой MSI Mystic Light, симметричным портом USB Type-C, интерфейсами DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0b, а также концентратором USB Type-A. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.