Представлен монитор MSI Optix PAG272URV

Компания MSI представила новые игровые мониторы Optix PAG272URV и Optix PAG272R, которые получили 27-дюймовые IPS-панели. Модель Optix PAG272URV характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой VESA Display HDR 400, технологией AMD FreeSync для плавной игры, двумя интерфейсами HDMI 1.4, а также по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.

Более доступный монитор Optix PAG272R оснащается панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 1.4, а также по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позже.

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