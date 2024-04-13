Представлен монитор Minisforum UM690 Pro

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA32KCX, которая основана на 32-дюймовой матрице с разрешением 7680:4320 пикселей (формат 8K). Новинка характеризуется подсветкой Mini LED с 4096 зонами мини-светодиодной подсветки, пиковой яркостью в 1200 нит, постоянной полноэкранной яркостью в 1000 нит, 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE менее 1, встроенным колориметром на моторизованном рычаге, поддержкой технологии LuxPixel с антибликовым покрытием, низким отражением (AGLR) и Eye Care+, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 с поддержкой обратной 96-Вт зарядки, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а также USB-концентратором. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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