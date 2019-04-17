Представлен монитор Philips 222B9T с поддержкой сенсорного управления

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 222B9T, которая может похвастаться системой сенсорного управления SmoothTouch. Дисплей распознает прикосновения в 10 точках. Он позволяет не только печатать текст, но и осуществлять управление в играх и различных приложениях.

Новинка также характеризуется 21,5-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 и 160 градусов соответственно, временем отклика в 1 мс (GtG), защитой от влаги и пыли по стандарту IP54, наличием режима LowBlue для уменьшения воздействия синего света, функцией FlickerFree, избавляющей от мерцания, 2-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, двумя портами USB 3.0 и регулируемой подставкой SmartStand. Цена монитора и дата начала продаж будут объявлены позже.