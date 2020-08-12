Представлен монитор Philips 279C9 с сертификацией DisplayHDR 400

Компания Philips представила 27-дюймовый монитор Philips 279C9, который появится в российской продаже по цене в 46 тысяч рублей. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), сертификацией VESA DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1300:1, временем отклика в 5 мс, частотой обновления 60 Гц, поддержкой AMD FreeSync для плавной игры, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90,7% охватом цветовой палитры NTSC и 109% охватом пространства sRGB, тонкими рамками со всех сторон, системами LowBlue и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, портом USB Type-C, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2 и продвинутой подставкой SmartErgoBase.