Представлен монитор Samsung Odyssey G9 с разрешением Dual Quad

Компания Samsung представила вогнутые игровые QLED-мониторы G9 и G7, которые могут похвастаться глубокой кривизной в 1000R. Диагональ экрана первой модели равна 49 дюймам, а вторая – 32 и 27 дюймам. Старшая модель характеризуется сертификатом Eye Comfort организации TÜV Rheinland, разрешением Dual Quad (5120:1440 пикселей), соотношением сторон 32: 9, матрицей HDR1000 VA, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 1000 кд/м2 и подсветкой.

Младшие модели оснащаются панелями HDR600 VA с разрешением QHD (2560:1440 точек), соотношением сторон 16: 9, пиковой яркостью 600 кд/м2 и поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync и Adaptive Sync. Мониторы появятся в продаже во втором квартале текущего года.