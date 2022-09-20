Представлен монитор Samsung S80TB 4K

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью S80TB ViewFinity UHD, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется поддержкой миллиарда цветов и HDR10, стандартной яркостью 350 нит, временем отклика пять миллисекунд (GtG), портом Ethernet, двумя разъемами Thunderbolt с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, тремя разъемами USB, автоматической оптимизацией яркости, сертификатом TUV с функциями eye saver и flicker free для заботы о глазах пользователя, встроенной акустической системой, поддержкой функции «картинка в картинке», металлической подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и возможностью перевода в портретный режим. Цена монитора составляет 650 долларов.