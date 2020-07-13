Представлен монитор ViewSonic VA2256-mh

Компания ViewSonic представила монитор VA2256-mh, который получил SuperClear IPS-панель с диагональю 21,5 дюйма. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастность 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 5 мс, частотой обновления 60 Гц, 72% охватом цветового палитры NTSC и 102% охватом пространства sRGB, узкими рамками для многодисплейный конструкций, энергопотреблением 25 Вт, технологиями Flicker Free и Blue Light Filter для заботы о глазах, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, интерфейсами D-Sub и HDMI 1.4, а также подставкой, которая регулирует угол наклона в пределах 24 градусов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.