Представлен монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

Компания Xiaomi представила на международном рынке изогнутый геймерский монитор Curved Gaming Monitor G34WQi, которая основана на 34-дюймовой изогнутой матрице с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика в оттенках серого 1 мс, максимальной яркостью 350 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, сертификацией TÜV Low Blue Light, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, гибкой регулируемой подставкой, RGB-подсветкой на тыльной панели, портами HDMI и DP, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 180-Гц монитор Machenike MZQ27F180…
Китайская компания Machenike представила на домашнем рынке монитор Machenike MZQ27F180, который предназна…
MSI представила игровой монитор MPG 491CQP QD-OLED…
Сегодня компания MSI официально представила свою линейку игровых мониторов с технологией QD-OLED. Стоит о…
Представлен 240-Гц монитор BenQ Zowie XL2546X …
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Zowie XL2546X, которая получила 24,5-дюй…
Представлен монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi …
Компания Xiaomi представила на международном рынке изогнутый геймерский монитор Curved Gaming Monitor G34…
Представлен монитор LG UltraFine 32UQ850V-W …
Компания LG пополнила ассортимент профессиональных мониторов UltraFine моделями 32UQ850V-W и 27UQ850V-W, …
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic XG272-2K-OLED…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью XG272-2K-OLED, которая основана на …
Монитор Acer Predator X39 оценен в 1500 долларов …
Компания Acer представила геймерские мониторы Predator X39, Predator X34 и Predator X34 V3, которые появя…
Представлен 240-Гц монитор HKC VG253KM …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью HKC VG253KM, которая предназначена для гей…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor