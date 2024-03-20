Представлен монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

Компания Xiaomi представила на международном рынке изогнутый геймерский монитор Curved Gaming Monitor G34WQi, которая основана на 34-дюймовой изогнутой матрице с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика в оттенках серого 1 мс, максимальной яркостью 350 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, сертификацией TÜV Low Blue Light, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, гибкой регулируемой подставкой, RGB-подсветкой на тыльной панели, портами HDMI и DP, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.