Представлен монитор бизнес-класса EIZO FlexScan EV2457

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью FlexScan EV2457, которая ориентирована на использование в офисе. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой IPS-панелью, разрешением 1920:1200 пикселей, яркостью в 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика в 5 мс, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и по вертикали, двумя разъемами DisplayPort, коннекторами HDMI и DVI-D, 1-ваттными стереофоническими динамиками и концентратором USB 3.0. Также отметим поддержку технологий уменьшения интенсивности излучаемого синего света и предотвращения мерцания, черную и белую расцветки. Цена монитора пока не называется.