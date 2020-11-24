Представлен моноблок ECS PCE22-MH410

Компания ECS пополнила ассортимент моноблоков моделями E22-MH410 и E24-MH410, которые различаются диагональю Full HD-дисплеев (21,5 и 23,8 дюйма), двумя 2-Вт громкоговорителями в E22-MH410 и двумя 3-Вт громкоговорителями в E24-MH410, а также подставками.

Обе новинки оснащаются чипами Intel Core 10-го поколения, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2666, одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA и одним накопителем в слоте M.2, двумя портами USB 3.2 Gen1, четырьмя портами USB 2.0, портом Gigabit Ethernet, адаптером Wi-Fi 5, интерфейсами D-Sub и HDMI, разъемами для наушников и микрофона, веб-камерой, оптическим приводом DVD-RW, а также опции в виде сенсорного дисплея. В качестве операционной системы на ПК используется Windows 10.