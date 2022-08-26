Представлен моноблок HP 34" с 5K-экраном

Компания HP представила моноблок HP 34", который работает под управлением операционной системы Windows 11 Home или 11 Pro. Новинка оснащается 34-дюймовым экраном с разрешением 5120:2160 пикселей (формат 5K WUHD) и соотношением сторон 21:9, аппаратной платформой Intel Alder Lake вплоть до 16-ядерного Core i9-12900 с частотой до 5,1 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем M.2 NVMe объемом до 4 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, 2-Вт стереофоническими динамиками, станцией беспроводной зарядки (технология Qi), разъемами Thunderbolt 4, HDMI 2.0/2.1, USB Type-C и USB Type-А, 3,5-мм гнездом для наушником, размерами 81,71:22,3:36,83 см и массой 11 кг. Моноблок появится в продаже в следующем месяце по цене от 2120 долларов.