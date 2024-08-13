Представлен моноблок HP Star Studio X 27 на Core Ultra 5 125H

Компания HP представила моноблочный ПК Star Studio X 27, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1050 долларов. Новинка характеризуется 14-ядерным 18-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5–5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 27-дюймовым экраном с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), 99-покрытием цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 350 нит и сертификацией IMAX Enhanced, выдвижной веб-камерой на 5 Мп, акустикой Poly Studio, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, интерфейсами USB-C (10 Гбит/с и 20 Гбит/с), USB-A (10 Гбит/с) и HDMI, портом RJ45 и 3,5-мм гнездом для наушников.

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