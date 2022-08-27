Представлен моноблок MSI Pro AP242 12M

Компания MSI пополнила ассортимент моноблоков моделью Pro AP242 12M, который получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется процессорами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-12700 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графикой Intel UHD 770, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем стандарта M.2 и 2,5-дюймовым устройством хранения данных, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, 2,5-Вт стереодинамиками, веб-камерой Full HD с Windows Hello, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, регулировкой угла наклона до 25 градусов, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 2.0 Type-A, гнездом RJ45, разъемами HDMI 2.0 и DP, а также стандартными аудиогнёздами. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

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