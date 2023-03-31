Представлен накамерный монитор Lilliput HT5S Ultrahigh

Компания Lilliput пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5-дюймовой сенсорной моделью Lilliput HT5S 5.5″ Ultrahigh. Новинка характеризуется яркостью 2000 кд/м², разрешением 1920:1020 пикселей, контрастностью 1000:1, поддержкой HDR, соотношением сторон 16:9, поддержкой UHD 4K60 HDMI или 1080p60 3G-SDI через HDMI и 3G-SDI соответственно, одиночной батарейной пластиной Sony L-серии, загрузкой 3D LUTs посредством USB, динамиком, гнездом для наушников, кабелями LANC и HDMI-Micro-HDMI, возможностью питания через адаптер 12В переменного тока, комплектным адаптером для крепления на башмак к нижней резьбе 1/4″-20. Цена монитора составляет 280 долларов.