Представлен настольный ПК ASUS ExpertCenter P300 Mini Tower (P302MV)

Компания ASUS пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью ExpertCenter P300 Mini Tower (P302MV) на платформе MoDT, которая подразумевает мобильные комплектующие в настольном ПК. Новинка характеризуется корпусом с размерами 168:289:259 мм, объемом 17 литров, массой 6 кг, чипами Intel Core 7 240H (10 ядер, до 5,2 ГГц), Core 5 210H (8 ядер, до 4,8 ГГц) и Core 3 100U (6 ядер, до 4,7 ГГц), заявленным значением TDP 45 Вт, интегрированным блоком питания, системой охлаждения с шумом до 32 дБ, двумя слотами для оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, двумя разъемами M.2 PCIe, двумя портами SATA III (6 Гбит/с), адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, одним разъемом USB-C, двумя USB-A (до 5 Гбит/с) и двумя USB-A (480 Мбит/с), а также аудиогнездом спереди, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, шестью портами USB-A 480 Мбит/с, сетевым портом 2.5GbE RJ-45 и двумя аудиоразъемами сзади. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.