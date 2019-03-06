Представлен недорогой и мощный смартфон Meizu Note 9

Как и ожидалось, сегодня компания Meizu представила смартфон Note 9, который многие называли потенциальным конкурентом Redmi Note 7 Pro. Новинку оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2244:1080 пикселей, который занимает 89,23% площади передней панели, сдвоенной камерой с главным датчиком Samsung GM1 разрешением 48 Мп и вспомогательным модулем на 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 675, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, портом USB Type-C и предустановленной Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 7.2. Продажи смартфона в Китае стартуют 11 марта по цене 208 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 237 долларов за 6/64 ГБ и 237 долларов за вариант с 4 ГБ/128 ГБ памяти.