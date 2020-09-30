Представлен недорогой монитор Dell U2421E

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью U2421E, которая получила 24-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1200 пикселей. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс, интерфейсами DisplayPort и HDMI, коннектором для сетевого Ethernet-кабеля, концентратором USB 3.0 на три порта, гибко регулируемой подставкой, портом USB Type-C с возможностью подать до 90 Вт энергии и подключить ноутбук, а также технологией Dell ComfortView для заботы о глазах.

Комментарии и отзывы Dell U2421E
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