Представлен недорогой планшет Honor Pad 9

Компания Honor представила планшет Honor Pad 9, который обойдется на китайском рынке в 210, 235, 280 и 310 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Honor Pad 9 Soft Light Edition оценен в 250 и 295 долларов за варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти.

Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 1500:1, яркостью 500 нит и матовой поверхностью, фронтальной и тыльной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой зарядки, восемью динамиками с объемным звучанием, корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 граммов.

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