Представлен недорогой смартфон HONOR 600e

Линейка смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro уже представлена на глобальном и китайском рынках, поэтому вполне логично, что теперь начинают появляться остальные модели серии. Так, HONOR 600e ранее уже «засветился» в утечках около месяца назад, а теперь устройство официально появилось на сайте компании в Перу. Смартфон оснащается процессором Dimensity 7100 и поставляется в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Других вариантов памяти на сайте не указано. Устройство получило 6,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200х2600 пикселей. Производитель заявляет пиковую яркость до 6500 нит и до 2000 нит в режиме высокой яркости, также экран поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение на уровне 3840 Гц, что должно снизить нагрузку на глаза чувствительных пользователей.

Если характеристики кажутся знакомыми, это не случайно — дисплей очень похож на панели в HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Отличие заключается лишь в немного увеличенной диагонали. Также HONOR 600e оснащён двойной камерой на задней панели — здесь расположен основной модуль на 108 Мп с диафрагмой f/1.75 и дополнительный сверхширокоугольный сенсор на 5 Мп с диафрагмой f/2.2. Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп с диафрагмой f/2.45. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6520 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 6 Вт. Цена пока что под вопросом, но модель явно не очень дорогая.
