Представлен недорогой смартфон Honor Play 60 Plus

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play 60 Plus, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 205 и 235 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,77-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 720:1610 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, флеш-памятью стандарта UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, корпусом с толщиной 8,24 мм и массой 198 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Magic OS.
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