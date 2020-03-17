Представлен недорогой смартфон Moto E6s с двойной камерой

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto E6s, которая относится к бюджетному сегменту. Новинку оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1560:720 пикселей), чипсетом MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 5 Мп, дактилоскопом на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, Bluetooth 4.2, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie. Габариты гаджета составляют 155,6 × 73 × 8,5 мм, а вес 160 г. Цена этого несколько несбалансированного смартфона пока неизвестна.