Представлен недорогой смартфон Oppo K14 Lite

При этом корпус также соответствует стандарту IP64, обеспечивающему защиту от пыли и воды. Среди других особенностей устройства — боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников и слот microSD для расширения встроенной памяти. Также Oppo K14 Lite поддерживает Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, одновременную работу двух 4G SIM-карт, GPS и оснащён портом USB Type-C. Примечательно, что смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает несколько функций на основе искусственного интеллекта. Oppo K14 Lite стал третьей моделью серии K14 после Oppo K14 и K14x, новинка должна поступить в продажу в самое ближайшее время. Но, конечно, даже с такими характеристиками стоит ожидать цену на уровне 250 долларов.