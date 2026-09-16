Представлен недорогой смартфон Oppo K14 Lite

Линейка Oppo K14 пополнилась новой моделью — Oppo K14 Lite представляет собой бюджетный 4G-смартфон с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и 6,75-дюймовым дисплеем. Смартфон работает на процессоре Unisoc T7250, который дополняют 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. Стоит отметить, что Oppo K14 Lite получил 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. С учётом бюджетного позиционирования характеристики устройства довольно скромные, но, конечно, в современных реалиях рынка другого ожидать не стоит. Основная камера смартфона имеет разрешение 12 Мп и поддерживает автофокусировку, а фронтальная камера получила датчик изображения всего на 5 Мп.

При этом корпус также соответствует стандарту IP64, обеспечивающему защиту от пыли и воды. Среди других особенностей устройства — боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников и слот microSD для расширения встроенной памяти. Также Oppo K14 Lite поддерживает Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, одновременную работу двух 4G SIM-карт, GPS и оснащён портом USB Type-C. Примечательно, что смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает несколько функций на основе искусственного интеллекта. Oppo K14 Lite стал третьей моделью серии K14 после Oppo K14 и K14x, новинка должна поступить в продажу в самое ближайшее время. Но, конечно, даже с такими характеристиками стоит ожидать цену на уровне 250 долларов.
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