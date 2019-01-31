Представлен недорогой смартфон Realme C1 2019 с 6,2-дюймовым экраном

Бренд Realme выпустил недорогой смартфон C1 2019 с 6,2-дюймовым экраном. Разрешение аппарата составляет 1520 на 720 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 450 и 2/3 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера имеет в наличии оптический модуль на 5 МП. Тыльная камера содержит два датчика изображения на 13 МП и 2 МП. Аккумулятор у аппарата равен 4320 мА.ч. Программным интерфейсом выступает операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой ColorOS 5.1. Предусмотрены адаптеры Bluetooth, Wi-Fi и 4G VoLTE, модуль геопозиционирования GPS, microUSB-порт и аудиоразъем на 3,5 мм. Приобрести новинку можно от 105 долларов.