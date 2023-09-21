Представлен недорогой смартфон Redmi Note 13 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 13 Pro, которая оценена от 190 до 275 долларов за версии с 8/128 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей (формат 1,5K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 кд/м2, частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядкой и 3,5-мм аудиогнездом.