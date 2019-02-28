Представлен недорогой смартфон Redmi Note 7 Pro

Компания Xiaomi официально представила ожидаемый многими смартфон Redmi Note 7 Pro, который позиционируется производителем как «самый быстрый Redmi Note в истории». Он набирает 180 тысяч баллов в популярном бенчмарке AnTuTu. Новинку оснастили новеньким чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.

Redmi Note 7 Pro выйдет в Индии 6 марта по цене 197 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 240 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Расцветок предусмотрено три: черная, синяя и красная.