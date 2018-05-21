Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy J6

Компания Samsung официально представила в Индии смартфон Galaxy J6, который не раз становился предметом обсуждений в сети. Аппарат получил 5,6-дюймовый Super AMOLED Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 1480:720 пикселей, фирменный процессор Exynos 7870, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры с диафрагмой F/1,9 и вспышкой в обоих случаях, а также аккумулятор на 3000 мАч. Размеры устройства составляют 149,3:70,2:8,2 мм, а масса – 154 г. Работает смартфон под управлением операционной системы Android Oreo. Galaxy J6 появится в продаже в черной и золотой расцветках по цене 205 и 240 долларов в зависимости от модификации.