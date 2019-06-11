Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов. Пока сообщается лишь о выходе на индийской рынке. Новинку оснастили 6,3-дюймовый IPS Infinity-O дисплей с разрешением Full HD+, выполняющий функцию громкоговорителя, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной камерой, как в Galaxy A70 (с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп), фронтальной камерой на 32 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3500 мАч, портом USB-C, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI 1.1. При этом смартфон лишен 3,5-мм разъема для наушников.